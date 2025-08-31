Encuentran sin vida a adolescente de 17 años en la casa de su suegra: esto se sabe

La madrugada del pasado domingo 24 de agosto fue encontrada sin vida la joven Greismar Perozo, de 17 años.

La noticia causó conmoción entre familiares y allegados, quienes aseguran que un día antes la menor había tenido una fuerte discusión con su pareja sentimental, identificado como Alejandro.

Greismar Perozo, de 17 años, fue encontrada sin vida en extrañas circunstancias. Foto: Captura de redes sociales

El hecho ocurrió en la vivienda de la suegra de la adolescente, ubicada en el municipio Esteller, estado Portuguesa (Venezuela). Según versiones recogidas por medios locales, la muchacha fue hallada colgada con una sábana en la habitación que compartía con su pareja, lo que de inmediato generó sospechas sobre la manera en que murió.

Familiares de la víctima narraron que el día previo al hallazgo se presentó un altercado entre los dos jóvenes, durante el cual Alejandro habría golpeado a Greismar. Horas después, la menor fue encontrada en circunstancias que, para los seres queridos, no corresponden a un suicidio, sino a un presunto homicidio.

Las autoridades que asumieron el caso ya abrieron una investigación para esclarecer lo sucedido. La principal hipótesis apunta a que la joven pudo haber sido asfixiada por su pareja antes de simular la escena de un ahorcamiento.

Los forenses avanzan en los análisis que permitan confirmar la causa exacta de la muerte.

Entre tanto, el hombre señalado permanece prófugo. Vecinos y familiares exigen que las autoridades aceleren el proceso para ubicarlo y evitar que el caso quede en la impunidad. “Ella no se quitó la vida”, manifestaron algunos allegados a la menor, quienes recalcan que nunca mostró signos de querer atentar contra sí misma.

La tragedia ha generado indignación en la comunidad, que lamenta la pérdida de la adolescente y reclama medidas más efectivas contra la violencia de género. Mientras tanto, el cuerpo de Greismar fue trasladado a la morgue para los exámenes forenses que determinarán con precisión lo que ocurrió aquella madrugada.