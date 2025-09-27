Entregan a Argentina a presunto cómplice de asesinato de tres jóvenes

Las autoridades de Bolivia entregaron este sábado a sus homólogos en Argentina a un ciudadano peruano capturado por su presunta implicación en el feminicidio de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), ocurrido en la provincia de Buenos Aires.

La Fiscalía General del Estado y la oficina de Interpol en Bolivia confirmaron que Lázaro Víctor Sotacuro fue detenido la noche del viernes en la localidad de Villazón, en la región andina de Potosí, fronteriza con Argentina. Durante la madrugada del sábado, el hombre fue expulsado del país y entregado a las autoridades argentinas.

El director nacional de Interpol en Bolivia, Juan Carlos Bazoalto, informó que Sotacuro fue localizado por la Policía en un alojamiento de Villazón y trasladado a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc).

“En horas de la madrugada se procedió a la expulsión de forma definitiva, cumpliendo con la normativa que establece nuestra Ley de Migración, emitiéndose las actas correspondientes y concretando la entrega de esta persona a las autoridades argentinas”, declaró Bazoalto.



Habla mamá de una de las jóvenes que perdieron la vida en transmisión en vivo: "Todos presos" Foto redes sociales

El jefe policial señaló que el detenido portaba un documento de identidad argentino que acredita su nacionalidad peruana y que ingresó a Bolivia por un paso no autorizado, eludiendo los controles migratorios.

Por su parte, el fiscal superior en Delitos Contra la Vida, Sergio Fajardo, indicó que la entrega se realizó mediante un procedimiento de salida forzosa migratoria. “Gestionamos con las autoridades policiales, migratorias e internacionales para que este ciudadano fuese entregado a la brevedad posible, evitando dilaciones y garantizando que el prófugo quedara bajo control de la Justicia argentina en el puente internacional de Villazón”, señaló el fiscal en un comunicado.

La Fiscalía boliviana precisó que el traspaso se efectuó a las 2:00 de la madrugada (hora local) de este sábado, bajo estricto resguardo policial.

Sotacuro, de 41 años, es señalado como el propietario de un vehículo que presuntamente asistió a la camioneta utilizada para trasladar a las víctimas hasta una vivienda en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, donde fueron torturadas y asesinadas, según informó la secretaria de Seguridad de la Nación argentina, Alejandra Monteoliva, al canal TN.

Otros cuatro hombres ya detenidos por el triple feminicidio, que ha causado profunda conmoción en Argentina, se negaron a declarar el jueves y fueron trasladados al penal de Melchor Romero, en Buenos Aires.

Los cuerpos de las tres jóvenes, desaparecidas desde el 19 de septiembre, fueron hallados el miércoles enterrados en el patio de una vivienda en Florencio Varela.

De acuerdo con el ministro provincial de Seguridad, Javier Alonso, las víctimas habrían sido engañadas y atrapadas por “una trampa organizada por una banda narco” que opera desde una villa popular en el barrio porteño de Flores.