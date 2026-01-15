En vivo
Envían a cárcel a futbolista del Juan Aurich de Perú por transportar una pistola robada

Envían a cárcel a futbolista del Juan Aurich de Perú por transportar una pistola robada

Los policías verificaron que el investigado no registraba licencia para portar armas de fuego ni posee la tarjeta de propiedad del arma.

