En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaje de Transmilenio
Nicolás Maduro
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Máximo goleador de la selección de Perú seguirá jugando a sus 42 años con este club

Máximo goleador de la selección de Perú seguirá jugando a sus 42 años con este club

El atacante estuvo en el último enfrentamiento contra la Selección Colombia por la Eliminatoria al Mundial del 2026, pero no anotó gol. El partido terminó 0-0.

Publicidad

Publicidad

Publicidad