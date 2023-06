Escombros hallados pertenecen al submarino perdido, aseguró amigo de los pasajeros

En la mañana de este jueves, 22 de junio, y luego de días de intensa búsqueda del submarino Titan desaparecido desde el pasado 19 de junio, cuando pretendía descender miles de metros bajo el océano para que sus cinco tripulantes observaran el barco hundido del Titanic, un robot encontró un campo de escombros.

“Los expertos dentro del comando unificado están evaluando la información”, anunció la Guardia Costera en Twitter.

Pues bien, con las imágenes captadas de esos escombros, el experto en rescate y amigo de dos de los tripulantes del submarino, David Mearns, le dijo a la BBC que reconoció dos partes de este navío.

Afirmó que vio el "marco de aterrizaje y una cubierta trasera del sumergible".

La Guardia Costera dará una rueda de prensa a las 15:00 hora local para entregar detalles de lo que encontraron en esta búsqueda.

Youtuber mexicano contó su experiencia en submarino

El youtuber mexicano Alan Estrada compartió su experiencia a bordo del submarino Titán en el año 2021 para ver los restos del Titanic, el mismo que fue reportado como perdido en el Atlántico Norte el pasado domingo y que llevaba cinco personas a bordo.

Estrada detalló que la nave tiene un protocolo durante el descenso con el que la tripulación está obligada a abortar la misión y regresar si pierde comunicación con la central por un tiempo determinado.

Asimismo, contó que antes de abordar, les explican los riesgos que existen, entre ellos perder la vida ante el descenso en las profundas aguas del mar .

“Sabemos que es una expedición es totalmente riesgosa”, dijo. Además contó que el sumergible “es el primero que puede llevar a cinco pasajeros, no hay asientos, te acomodas, hay una repartición, no te puedes parar, el sumergible no tiene esas dimensiones”.

