Blu Radio  / Mundo  / Esposo de activista Martha Grajales, detenida en Venezuela anuncia que fue excarcelada

Esposo de activista Martha Grajales, detenida en Venezuela anuncia que fue excarcelada

Martha-Grajales-EFE.jpg
Actiista Martha Grajales
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 13, 2025 07:22 a. m.

La activista de la ONG SurGentes Martha Grajales, detenida desde el viernes pasado en Venezuela, fue excarcelada este martes tras recibir una medida sustitutiva, informó su esposo, Antonio González.

En un video publicado en Instagram, González sostuvo que Grajales recibió la medida aproximadamente a las 21:00 hora local del martes (1:00 GMT del miércoles).

"Tiene unas medidas sustitutivas de la privativa, pero sigue un proceso judicial que es a todas luces arbitrario", sostuvo González en su mensaje.

27183_Blu Radio. Cárcel / Foto: Referencia AFP.
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP

Según González, quien también hace parte de SurGentes, su esposa enfrenta cargos por los presuntos delitos de conspiración, incitación al odio y asociación para delinquir, que a su juicio, son de "gravísimo talante" y que -dijo- ella "no cometió".

En ese sentido, agradeció la solidaridad de todas las personas "dentro y fuera de Venezuela" que denunciaron la detención de la activista, que calificó como "injusta".

Asimismo, consideró que Grajales sufrió un "proceso de desaparición forzada de corta duración", al indicar que "fue incomunicada" desde el viernes, cuando fue detenida en Caracas, "hasta el día de ayer", lunes.

No obstante, aseguró que su esposa fue tratada con "dignidad y respeto" en los dos centros de reclusión en los que permaneció.

Grajales fue detenida el pasado viernes después de participar en un acto a las afueras de la sede principal de la ONU en Venezuela, para rechazar las agresiones que sufrieron un grupo de familiares de presos políticos.

Este lunes, la Fiscalía venezolana acusó a la activista de los presuntos delitos de incitación al odio, conspiración con Gobierno extranjero y asociación, lo que para SurGentes representa un "montaje judicial".

Bandera de Venezuela_AFP.jpg
Bandera de Venezuela
Foto: AFP

También el lunes González dio a conocer que la defensora de derechos humanos se encontraba recluida en un centro policial de Caracas, que aseguró había visitado cuatro veces y le fue negada la presencia de su mujer.

Este martes, la ONG venezolana Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos, informó que Grajales había sido trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, en el estado Miranda (norte), cercano a la capital venezolana.

A través de X, Provea compartió un video en el que González informó que pudo conversar con Grajales por teléfono, luego de cuatro días sin comunicación, según denunció.

