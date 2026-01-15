En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Esta es la millonaria suma que EE.UU. estaría dispuesto a pagar por Groenlandia

Esta es la millonaria suma que EE.UU. estaría dispuesto a pagar por Groenlandia

La estimación fue elaborada por académicos y exfuncionarios estadounidenses debido a la aspiración de Trump de adquirir la isla ártica

Publicidad

Publicidad

Publicidad