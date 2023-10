Estados Unidos se prepara para celebrar Halloween: Orlando tendrá tres celebraciones

Falta poco para que viva la celebración de Halloween del 31 de octubre. Estados Unidos es conocido a nivel mundial por ser un país muy amante de la festividad, por lo que es normal que para estas fechas muchas casas, calles e incluso avenidas estén decoradas con elementos alusivos a la época.

Por supuesto sus ciudades y parques no se quedan atrás; por ejemplo, el Universal Orlando se prepara para Halloween con tres celebraciones de alto calibre. Si bien la noche de Halloween en Estados Unidos es el 31 de octubre, el espíritu de estas fiestas se hace sentir desde agosto; para aprovechar al máximo esta ciudad y los diferentes eventos de entretenimiento que conmemoran esta fecha.

Estas son las tres celebraciones que tendrá Universal Orlando

Halloween Horror Night en Universal Orlando

Desde el 1 de septiembre hasta el 4 de noviembre, el 'Horror Night' será para adultos y jóvenes en donde habrá relatos de series populares del cine y el entretenimiento; las calles del parque vivirán relatos de Stranger Things 4, The Last of Us, El Exorcista, Chucky, Monstruos Universales de la historia como Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, el Fantasma de la Ópera, el Jorobado de Notre Dame y el Hombre Invisible.



Howl-o-scream en Seaworld

Desde el 8 de septiembre hasta el 31 de octubre, la experiencia en una casa de horror es una realidad y quienes estén dispuestos deberán a incluso aguantar sed y hambre de ser necesario. No obstante, habrá un espacio de ocio y entretenimiento para un descanso en medio de personajes de terror.



La fiesta de Halloween no tan aterradora de Mickey

Para los más pequeños también hay fiesta de Halloween. La fiesta de Mickey revive clásicos de Disney como a las tres hermanas siniestras de Hocus Pocus, el querido Jack Skellington de Tim Burton, las atracciones favoritas con un toque de Halloween, incluidas Mad Tea Party y Monsters Inc. Laugh Floor, además de muchos dulces incluidos.

