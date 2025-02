Estadounidense cambió de vida para evitar la deportación de su esposa: video conmueve

La política antimigratoria en Estados Unidos ha cobrado fuerza tras el regreso de Donald Trump a la presidencia. Esto ha generado una ola de detenciones y deportaciones masivas, sembrando temor entre miles de inmigrantes que residen en el país. Muchos de ellos, a pesar de llevar años construyendo una vida en territorio estadounidense, se han visto en la incertidumbre ante la posibilidad de ser separados de sus familias.

A través de TikTok, la usuaria @Alejandra_cooper01 compartió su historia, en la que su esposo, un ciudadano estadounidense, tomó una drástica decisión para protegerla de una posible deportación.

La joven se casó recientemente y su vida transcurría con normalidad hasta que la preocupación por las deportaciones creció en su hogar. Para evitar que Alejandra corriera riesgos al salir de casa, su esposo decidió conseguir un segundo empleo como repartidor de comida.

"Podré olvidar todo, menos el día que mi esposo se consiguió un segundo trabajo para pagar los gastos de la casa y que yo no tuviera que salir por miedo a las deportaciones masivas", expresó la joven en un emotivo video.

En otro video, el esposo relató que su "hermosa esposa" está en proceso de obtener la residencia, pero que, mientras esto sucede, todavía enfrenta el peligro de ser detenida. Con ironía, cuestionó la percepción de que todos los inmigrantes son criminales: "¿Te parece que ella se ve como un criminal? No es justo decir que todos lo son".

Uno de los primeros videos que Alejandra compartió sobre su situación muestra a su esposo en el auto, sonriente y listo para trabajar. En el clip, él le dice con determinación: "Quédate en casa, no quiero que estés ahí fuera si estás asustada. Yo me voy a encargar de todo y no voy a dejar que nadie te lleve lejos de mí. Y si algo llega a pasar, yo me voy contigo".

El gesto del esposo ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios han aplaudido su compromiso y amor incondicional. Algunos internautas han comparado esta historia con otras situaciones en las que familias han sido separadas debido a las políticas migratorias y han expresado su preocupación por la incertidumbre en la que viven miles de inmigrantes en Estados Unidos.