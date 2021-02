"Estamos muriendo, no tenemos oxígeno", la angustiosa llamada de inmigrante atrapado en un camión

Susto en Estados Unidos por la angustiosa llamada de un inmigrante al servicio de emergencia en el condado de Bexar. Este hombre aseguró estar atrapado, junto a 80 personas más, en un camión cisterna y con muy poco oxígeno.

"Nos estamos muriendo" fueron las palabras del hombre que llamó al 911. La llamada fue recibida el pasado 8 de febrero.

“No vemos nada. Estamos dentro un camión cisterna. Dios, no tenemos oxígeno. Somos como ochenta personas. El camión está parado. Se me hace que estamos al lado de la carretera porque se escuchan los carros”, dijo el angustiado hombre al 911.

El camión fue hallado gracias a cámaras de vigilancia del sector. Al parecer, según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por este hecho detuvieron a una personas, quien estaría implicada en un presunto tráfico humano.