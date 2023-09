“Estamos muy agradecidos con EEUU por apoyar la investigación”: esposa de Fernando Villavicencio

El Departamento de Estado de Estados Unido s anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a la captura de los cabecillas responsables del asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio, el pasado agosto durante un acto de campaña en Quito.

También ofreció hasta un millón de dólares por información que lleve a la identificación de miembros de alto rango del grupo criminal responsable del asesinato del candidato.

En diálogo con Mañanas Blu, la esposa de Villavicencio , Verónica Sarauz, habló sobre las investigaciones que avanzan por el magnicidio de su esposo y las amenazas que ella ha recibido luego del crimen.

En las últimas horas se presentó un hecho que es materia de investigación, pero que, de acuerdo con las autoridades en Ecuador, se trata de una situación “aislada”.

“A mí me preocupa esa declaración de la Policía. Nadie sabía que yo no estaba en el auto y la moto que viene en sentido contrario de donde se dirigía mi auto quería como interceptarle al carro y la primera maniobra que hace el conductor es cerrarle el paso”, dijo, sobre la situación que se presentó en las últimas horas, agregó que su esquema de seguridad sigue siendo el mismo; no se ha reforzado.

Sarauz se refirió al papel de EEUU en la investigación que se adelanta por el asesinato de su esposo y destacó que están agradecidos con su participación en el intento por esclarecer los hechos.

“Esto ha hecho que las investigaciones sean transparentes y no quede algún velo de duda de la actuación de los miembros que están en la unidad de investigación. Estamos agradecidas con el tema de la recompensa”, puntualizó.

El FBI asiste a Quito en la investigación del magnicidio, después de que las autoridades ecuatorianas arrestaran a seis colombianos que se piensa son parte de un grupo criminal organizado.

Villavicencio, un periodista de 59 años que era muy crítico con el crimen organizado, había denunciado días antes de su muerte amenazas de José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", identificado como líder de Los Choneros, grupo con nexos con el mexicano cartel de Sinaloa.

El candidato presidencial fue abatido a tiros tras un mitin político a comienzos de agosto. Poco después, las autoridades ecuatorianas arrestaron a seis ciudadanos colombianos sospechosos de haber perpetrado el ataque.

