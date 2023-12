“Estamos tranquilos, acusaciones son infundadas”: Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala

La Fiscalía de Guatemala lanzó su ataque final contra del presidente electo, Bernardo Arévalo de León , para evitar que tome posesión a poco más de un mes de su investidura, lo que ha sido, según la OEA, como un "intento de golpe de Estado" que amenaza la democracia de ese país.

El presidente de Colombia, Gustavo, Petro se refirió al tema y pidió este viernes a la OEA actuar ante el "golpe de Estado" que sucede en Guatemala luego de que el Ministerio Público dijera que las elecciones ganadas por Bernardo Arévalo de León no son válidas.

Estamos frente a un golpe de estado en Guatemala. La OEA debe actuar de inmediato. Todo el apoyo al pueblo guatemalteco. Una Fiscalía que ha encubierto el narcotráfico y la corrupción actúa contra la democracia Expresó PETRO en la red social X.

Petro y Bernardo Arévalo // Fotos: AFP

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, habló en Mañanas Blu e indicó cómo avanzan las denuncias que mencionan que su elección no es válida.

“El 14 de enero la doctora Karen Herrera y yo tomaremos posesión como vicepresidenta y presidente de la República, a pesar de todos estos intentos de persecución política y de llevar a cabo un golpe de Estado por vía judicial que está intentando hacer el Ministerio Público. Nosotros estamos tranquilos porque sabemos que las acusaciones del Ministerio Público son absolutamente infundadas, son fabricadas, ya lo hemos visto en el caso anterior, en donde se estaba intentando este imputar a algunos de nosotros con cuestiones que no tenían ni pies ni cabeza y que los jueces ya han empezado a desechar

“Las Fuerzas Armadas no son un factor político y no lo han sido en todo este proceso y desde hace varios años en Guatemala, felizmente el tema se resuelve constitucionalmente. Este ya el Tribunal Supremo Electoral ha dictaminado que los resultados de las elecciones son definitivos e inalterables”

Además, se refirió a un posible escenario de confrontación de enfrentamiento entre quienes apoyan los resultados de las elecciones y quienes están denunciando el presunto fraude.

“Detrás de eso no hay gente detrás de eso, lo que hay es un grupo de personas que lo que hacen es que se multiplican en redes. Crean opinión en X, en Facebook, en otros lugares, pero que no llegan a un puñado y que no tienen capacidad de poner a nadie en las calles. El país no está polarizado, el país está unido detrás de esa decisión de que necesitamos respetar el resultado electoral y por eso es por lo que no hay peligro de una confrontación de ese tema no existe porque no hay población que los esté respaldando”.

Finalmente, habló sobre el apoyo y el respaldo que ha tenido por parte de varios mandatarios de diferentes países, especialmente del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Escuche la entrevista completa acá: