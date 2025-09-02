Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Juliana Guerrero
Metro de Bogotá
Valeria Afanador
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Este es el momento exacto del ataque de EE.UU. contra barco del Tren de Aragua

Este es el momento exacto del ataque de EE.UU. contra barco del Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos los catalogó de "terroristas" a los que abordaban este barco cargado de drogas, que será muestra de parte de los operativos que avanzan en el Caribe.

Este es el momento exacto del ataque de EE.UU. contra barco del Tren de Aragua.jpg
Este es el momento exacto del ataque de EE.UU. contra barco del Tren de Aragua //
Fotos: Truth Donald Trump
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 08:38 p. m.

En medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela por la presencia de buques de guerra en costas del mar Caribe, a través de redes sociales, Donald Trump anunció el hundimiento de un barco perteneciente al Tren de Aragua que se dirigía, según él, con droga hacia su país.

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur. La TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental”, informó el presidente Donald Trump.

Este es el momento exacto del ataque de EE.UU.

Fue el propio presidente de Estados Unidos el que compartió el momento exacto del ataque a la embarcación del Tren de Aragua, en la cual perdieron la vida 11 narcoterroristas que transportaban drogas en el mar Caribe.

En el clip se ve cómo la Armada de EE.UU. le hace un seguimiento a la lancha en donde se transportaban estas personas con la drogas, que al tenerlos en la mira se dio la orden de fuego y ahí perdieron la vida de manera inmediata, además de la destrucción total del material ilegal que transportaban en esta zona, hecho que celebró el secretario de Gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio.

“El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido en este ataque. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención!”, añadió Trump.

Donald Trump
Donald Trump
Foto: AFP

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Video

Estados Unidos

Tren de Aragua