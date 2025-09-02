Este es el momento exacto del ataque de EE.UU. contra barco del Tren de Aragua //

En medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela por la presencia de buques de guerra en costas del mar Caribe, a través de redes sociales, Donald Trump anunció el hundimiento de un barco perteneciente al Tren de Aragua que se dirigía, según él, con droga hacia su país.

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur. La TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental”, informó el presidente Donald Trump.



Este es el momento exacto del ataque de EE.UU.

Fue el propio presidente de Estados Unidos el que compartió el momento exacto del ataque a la embarcación del Tren de Aragua, en la cual perdieron la vida 11 narcoterroristas que transportaban drogas en el mar Caribe.

En el clip se ve cómo la Armada de EE.UU. le hace un seguimiento a la lancha en donde se transportaban estas personas con la drogas, que al tenerlos en la mira se dio la orden de fuego y ahí perdieron la vida de manera inmediata, además de la destrucción total del material ilegal que transportaban en esta zona, hecho que celebró el secretario de Gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio.

“El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido en este ataque. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención!”, añadió Trump.