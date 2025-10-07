El último video de una de las jóvenes antes del triple feminicidio transmitido en vivo

El atroz crimen le cobró la vida a Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi de 15 y 20 años, respectivamente, en Florencio Varela, en Argentina, aún genera una fuerte indignación pese a que con el paso de los días más capturados se suman a la investigación.

‘Pequeño J’, principal señalado del crimen, en audiencia se declaró inocente del caso y aseguró que “no existían pruebas sólidas” que lo vinculen a este crimen en Argentina, incluso, mencionó que no las conocía; sin embargo, el fiscal del caso reveló el video de una cámara de seguridad en donde se le vio compartiendo con Lara Gutiérrez, una de las víctimas, 15 días antes de que muriera.

Video que data del 6 de septiembre en donde se ve al joven boliviano al lado de la adolescente argentina, de 15 años, al lado de un hombre del cual se desconoce su identidad y se cree que podría ser parte del crimen.

El video que demuestra que "Pequeño J" conocía a Lara Gutiérrez (15). Es del 6 de septiembre pasado en Flores, unas dos semanas antes de la masacre. pic.twitter.com/mAIz5TtqKx — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) October 7, 2025

“Además, señaló que Matías Agustín Ozorio, mano derecha de ‘Pequeño J’, también conocía a por lo menos una de las víctimas. Sin embargo, se negó a declarar tras haber sido detenido en Perú el pasado 30 de septiembre”, añadió el medio local TN, sobre la postula de la Fiscalía en el avance de la investigación.



Cabe recordar que el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó este miércoles que está lista la orden de expulsión del argentino Matías Agustín Ozorio, señalado como presunto cómplice del peruano Tony Janzen Valverde ('Pequeño J'), con fines de extradición para que cumplan su trabajo con la ley en el territorio en donde sucedieron los hechos.

Cabe recordar que ‘Pequeño J’ fue encontrado en Lima y busca llegar a la zona norte del país, además, se encontró como parte de una presunta red criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas y el sicariato.