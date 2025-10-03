Presunto autor de triple feminicidio transmitido en vivo seguirá detenido en Perú hasta extradición

Un juez de Perú ordenó este viernes prisión preventiva por nueve meses, con fines de extradición, contra Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, señalado de ser el presunto autor intelectual del feminicidio de tres jóvenes en Buenos Aires, ocurrido el pasado 19 de septiembre.

El juez Cristhian Chumpitaz, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, evaluó el pedido de la Fiscalía peruana y determinó la medida al considerar que existe riesgo de fuga y de obstaculización en el proceso. Según el magistrado, las pruebas presentadas por la defensa no fueron suficientes para desvirtuar la falta de arraigo laboral, domiciliario y familiar.

El triple feminicidio, que conmocionó a Argentina, cobró la vida de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Habla papá de una de las jóvenes asesinadas en transmisión en vivo: "Mesas rotas y manchas" Foto: redes sociales

Mientras continúa el proceso de extradición de Valverde —que podría demorar hasta dos meses—, el otro sospechoso clave, Matías Agustín Ozorio, de 28 años, fue trasladado la noche del jueves desde Lima a Buenos Aires en un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP), la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de la provincia de Buenos Aires.



Ozorio llegó esposado y con chaleco antibalas a la Brigada Aérea de El Palomar pasadas las 23:00 (hora local) y fue puesto a disposición de la Justicia argentina. El fiscal de La Matanza, Adrián Arribas, a cargo de la investigación, tenía previsto interrogarlo este viernes.

La secretaria de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, señaló en declaraciones a La Nación+ que el operativo “se realizó en tiempo y forma” y detalló que los trámites judiciales de recepción del detenido se completaron dentro del avión.

Arribas indicó que este viernes se abrirían los teléfonos celulares incautados a los detenidos para avanzar en la investigación. Según el fiscal, el análisis de esos dispositivos será clave para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, las autoridades han detenido a nueve personas relacionadas con el crimen, que fue calificado por la Fiscalía argentina como homicidio calificado por haber sido premeditado, cometido con alevosía, ensañamiento y mediado por violencia de género.

Monteoliva agregó que mantiene comunicación con las autoridades peruanas para acelerar el proceso de extradición de Valverde y confirmó que continúan los allanamientos en busca de otros tres sospechosos: dos ocupantes de la camioneta que trasladó a las víctimas y un tercer acompañante que viajaba en otro vehículo.