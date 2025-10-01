Perú anuncia que extraditará a presunto cómplice del triple feminicidio transmitido en vivo

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó este miércoles que está lista la orden de expulsión del argentino Matías Agustín Ozorio, señalado como presunto cómplice del peruano Tony Janzen Valverde ('Pequeño J'), acusado de ser el autor intelectual del feminicidio de tres jóvenes mujeres en Buenos Aires y detenidos ambos el martes en Lima.

Arriola dijo a la emisora RPP que, en menos de 24 horas, el superintendente nacional de Migraciones, Armando García, ha logrado tramitar la resolución de expulsión de Ozorio y que, en las próximas horas, la Policía peruana estará trasladando a las autoridades argentinas el documento.

"Las expulsiones tienen un plazo de 24 horas y son muy céleres y expeditas. Si ya están los medios ahorita podría salir en este mismo instante, pero hay que hacer algunas cuestiones administrativas como comprar el pasaje, porque iba a venir una nave de Argentina", detalló el jefe de la Policía Nacional.

Arriola reiteró que la detención de ambos sindicados por el triple feminicidio en Argentina fue posible por la información que compartió la Policía argentina con la peruana en un "alto grado de confianza, de reserva y de secreto" desde el domingo último.



Habla papá de una de las jóvenes asesinadas en transmisión en vivo: "Mesas rotas y manchas" Foto: redes sociales

"Es donde nosotros empezamos a pedir que trasladen números telefónicos y otras cosas más que se empiezan a trabajar desde la inteligencia para lograr la trazabilidad de los movimientos de todas las personas", explicó.

En la víspera, el director nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Zenón Santos Loayza, señaló en una rueda de prensa que, tras la captura de Valverde en Lima, las autoridades peruanas lo someterán a un proceso de extradición hacia Argentina, aunque añadió que "no puede precisar" cuánto tardará porque "los trámites dependen de la agilización del pedido que haga Argentina".

La PNP confirmó el martes que capturó, en una operación simultánea en Lima, a Valverde y a Ozorio, por estar presuntamente vinculados con el triple crimen ocurrido el pasado 19 de septiembre en la localidad de Florencio Varela.

Valverde fue arrestado en el distrito costero de Pucusana, en el sur de Lima, mientras que Ozorio fue arrestado en la zona norte de la capital peruana, según precisó luego la Policía en la rueda de prensa.

Según la información policial, el 'Pequeño J' ingresó al país a través de Bolivia por la frontera con Desaguadero, en Puno y de ahí siguió hacia Lima, pero tenía la intención de llegar a la ciudad norteña de Trujillo, de donde es oriundo.

Por su parte, el Inspector General de la PNP, Jhonny Veliz, agregó el martes en una rueda de prensa que Valverde, quien tiene 20 años, es considerado "el líder de una red criminal dedicada principalmente al trafico ilícito de drogas y también al sicariato" (asesinato por encargo).

Habla mamá de una de las jóvenes que perdieron la vida en transmisión en vivo: "Todos presos" Foto redes sociales

"Él sería una tercera generación, porque su abuelo y el padre también estarían referidos por esos mismos delitos", acotó.

Las autoridades argentinas han señalado que Valverde es considerado el autor intelectual del asesinato en Buenos Aires de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años.



Esto dijo el cómplice del triple feminicidio

El crimen fue transmitido en vivo por un grupo cerrado de una red social, algo que, según dijo este lunes el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, tuvo como objetivo "fortalecer el liderazgo" de la cabeza de la banda, "que va más allá de los límites de la Argentina".

La organización feminista 'Ni Una Menos' y los familiares de las víctimas encabezaron el pasado sábado una multitudinaria movilización en Buenos Aires para exigir justicia, en un acto que se replicó en varias provincias del país.

En medio de su captura, el presunto cómplice dijo: "Me trajeron a Perú engañado, unos narcos mafiosos. Hace dos días me escapé y estoy durmiendo en la calle. Me trajeron por la selva".