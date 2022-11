Este lunes todos los venezolanos, salvo Maduro, saldremos a marchar: Capriles

Capriles inició su transmisión de Periscope felicitando a todas las madres venezolanas por su día e invitando a todos sus seguidores para asistir a la protesta que se llevará a cabo el día 15 de mayo.



El líder opositor se refirió a la constituyente que plantea realizar Nicolás Maduro, aclarando que “Maduro no puede reservarse entre sus sectores quienes conformaría una asamblea nacional constituyente, eso es violatorio a la constitución y no lo vamos a aceptar señores del oficialismo, no lo va a aceptar el pueblo venezolano. Sobre esa base sigue la protesta y la lucha de nosotros los venezolanos”, señaló.



Aclarando por qué aún sigue estando los venezolanos en las calles, Capriles mencionó que “ya no hay una base popular, un pueblo que acompañe al gobierno en todos sus desmanes y tropelías, ahora hay un pueblo consiente de la crisis política.”



Además, agregó que las protestas siguen porque los derechos de los venezolanos siguen siendo pisoteados y cada vez la crisis aumenta más.



También, realizó una invitación a los funcionarios de la Policía Nacional de Venezuela para que se retiren de su cargo y no sigan cometiendo los delitos que les impone Nicolás Maduro.



Adicional a ello hizo una invitación a sus seguidores de participar en el Gran Plantón de este 15 de mayo, recalcando que los venezolanos seguirán marchando “hasta que se imponga la razón y la verdad”, concluyó.

