Esto delató a mujer que habría asesinado a sus dos exesposos el mismo día: “¿Cuál?”

Las autoridades de Florida detuvieron a una mujer señalada de haber asesinado a tiros a sus dos exesposos en un mismo día, un caso por el cual la Policía anunció que solicitará la pena de muerte.

La sospechosa fue identificada como Susan Avalon, de 51 años, quien fue arrestada en su residencia del condado de Citrus. La captura se produjo luego de que, el pasado miércoles, agentes encontraran a uno de los hombres con heridas de bala. La víctima fue trasladada a un hospital, donde falleció horas más tarde.

Antes de morir, el hombre, residente del condado de Manatee, alcanzó a declarar que una persona a la que reconoció como su exesposa había tocado a su puerta y le disparó, todo frente a su hija.

Durante las pesquisas, los investigadores vincularon a Avalon con otro homicidio ocurrido ese mismo día en la ciudad de Tampa, donde murió su otro exmarido, también por impactos de bala. Así lo confirmó en rueda de prensa el sheriff del condado de Manatee, Rick Wells.



El funcionario indicó que las autoridades pedirán la pena capital en contra de la mujer y explicó que la conexión entre ambos crímenes se estableció durante el interrogatorio.

“Los detectives le dijeron que estaban allí para hablar sobre su exmarido. Ella respondió: ‘¿Cuál?’”, relató Wells.

De acuerdo con la investigación, los agentes consideran que Avalon habría cometido primero el asesinato en Tampa y luego se trasladó hasta la vivienda de su segundo exesposo, en el condado de Manatee.

Hasta el momento, la acusada no ha revelado los motivos de los crímenes. No obstante, el sheriff precisó que la mujer tenía antecedentes por abuso infantil y conflictos relacionados con la custodia de menores.