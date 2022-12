Esto me lo hizo un carabinero: joven que perdió un ojo en manifestaciones de Chile

Este sábado en El Radar de BLU Radio estuvo Natalia Arevena, joven que perdió un ojo en medio de las manifestaciones en Chile el pasado 28 de octubre de 2019 en el Palacio de la Moneda.

"Yo solo iba a verme con un amigo para ir a las marchas, pero cuando llegue al punto donde nos íbamos encontrar llego un camión lanza agua y en ese momento los militares lanzaron bombas lacrimógenas, una me impactó en el ojo”, afirmó.

Además, Arevena afirmó que un carabinero la atacó con gas lacrimógeno y que, además, las autoridades no han podido dar con el responsable.

“El que me hizo esto es un carabinero. Hasta el momento no se ha podido dar con ningún responsable. Ellos usan armas contra personas que no están en disposición de atacar", comentó.

Además, la joven narró con detalles el momento en el que los médicos le dijeron que perdería su ojo.

“Me dijeron que lo más probable es que no pudiera recuperar la visión y yo sentí alivio, pero a la final no se puedo salvar. En el momento del impacto sabía que podía perder el ojo, ya que es un órgano muy delicado”, concluyó.

