En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Plan Éxodo
UPC
Cifra desempleo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Estos países no reciben el Año Nuevo el 1 de enero ¿Por qué?

Estos países no reciben el Año Nuevo el 1 de enero ¿Por qué?

Para millones de personas, el cambio de año no depende del calendario gregoriano, sino de referencias culturales, religiosas o astronómicas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad