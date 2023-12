Estos son los países que no celebran Navidad ni Año Nuevo: ¿cuál es la razón?

Llegó el mes de diciembre y trae consigo la alegría y la emoción de las festividades navideñas y el Año Nuevo en muchos lugares del mundo. Sin embargo, existen países que optan por no participar en estas celebraciones, debido a razones culturales y religiosas.

Estos son los países que no celebran Navidad ni Año Nuevo



Arabia Saudita

En Asia Occidental, Arabia Saudita destaca como una nación musulmana que no celebra la Navidad. En el pasado, las celebraciones eran consideradas transgresoras, y aquellos que deseaban festejarlo lo hacían en privado. Sin embargo, con el tiempo, el país ha experimentado una creciente tolerancia religiosa, evidenciada por decoraciones navideñas en centros comerciales. La presencia de expatriados y los esfuerzos del Gobierno hacia un "islam abierto y moderado" también han contribuido a este cambio.

Los musulmanes en Arabia Saudita celebran el nuevo año islámico, conocido como 'Hijri', en una fecha diferente, guiados por el calendario lunar musulmán.



China

Aunque la Navidad no es una fiesta oficial en China, la globalización ha influido en la introducción de decoraciones y elementos festivos. La población mayoritariamente budista, taoísta o confucionista, o no religiosa, no celebra la Navidad oficialmente. En cuanto al Año Nuevo, China sigue otro calendario, celebrando el Festival de Primavera en enero.

Irán

En Irán, la mayoría practica el islam, lo que lleva a que la Navidad no sea una celebración generalizada. Sin embargo, algunos lugares del país sí conmemoran el día. En cambio, Irán celebra el 'Nouruz' cada 20 de marzo, basándose en el calendario solar, influenciado por el zoroastrismo antiguo que ve el equinoccio de primavera como la "victoria de la luz sobre la oscuridad".

Argelia

Ubicado en África del Norte, Argelia, con el 98% de su población practicando el islam, no celebra la Navidad. Además, las autoridades no promueven activamente esta festividad en el país.

Tayikistán

En Asia Central, Tayikistán se ha unido recientemente a la prohibición de tradiciones navideñas. La prohibición incluye árboles de Navidad y disfraces de Papá Noel, entre otros elementos festivos.

Corea del Norte

En noviembre de 2016, Kim Jong-un prohibió reuniones relacionadas con el alcohol y el entretenimiento en grupo, lo que llevó a la prohibición indirecta de la Navidad en Corea del Norte, donde las festividades cristianas están prohibidas.

Israel

A pesar de ser considerado la cuna del cristianismo, Israel no celebra ampliamente la Navidad debido a las tradiciones centradas en el calendario hebreo. Las prácticas religiosas mayoritarias incluyen el judaísmo, el islam y el cristianismo, siendo el judaísmo la religión más predominante.



