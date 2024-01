Estudio advierte sobre peligroso hundimiento de la Costa Este de Estados Unidos

En un hallazgo que debería encender las alarmas de la comunidad científica, imágenes de satélite recopiladas por diversos dispositivos han revelado un preocupante fenómeno, el cuál se debe al hundimiento continuo de las principales ciudades y centros de población en la Costa Este de Estados Unidos.

Este fenómeno, catalogado como "hundimiento" por los satélites, no solo amenaza la integridad de edificios, sino que también puede desencadenar daños a infraestructuras clave como carreteras, tuberías de gas y agua, y aumentar el riesgo de inundaciones, especialmente en un contexto de aumento del nivel del mar debido al cambio climático.

Un estudio conjunto realizado por investigadores de Virginia Tech y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) destacó la magnitud del problema.

Leonard Ohenhen, estudiante de posgrado en el Laboratorio de Innovación y Observación de la Tierra de Virginia Tech y autor principal del estudio, advirtió que el "hundimiento continuo y absoluto en la costa este de EE. UU. debería causar preocupación". Este fenómeno afecta áreas densamente pobladas, con una alta concentración de propiedades y una complacencia histórica hacia el mantenimiento de la infraestructura.

Las imágenes de satélite revelaron que ciudades prominentes como Nueva York, Long Island, Baltimore, Virginia Beach y Norfolk experimentan hundimientos a tasas alarmantes. La investigación mostró que algunas áreas de la Costa Este se están hundiendo a una velocidad de 5 milímetros por año, superando incluso el aumento global del nivel del mar.

Las consecuencias son tangibles, con más de 2 millones de personas y 800.000 propiedades en la costa este afectadas por tasas de hundimiento de 2 milímetros por año.

El profesor asociado del Laboratorio de Innovación y Observación de la Tierra de Virginia Tech, Manoochehr Shirzaei, destacó la importancia de la información proporcionada por el estudio. "Medimos tasas de hundimiento de 2 milímetros por año que afectan a más de 2 millones de personas y 800,000 propiedades en la costa este", señala Shirzaei.

"Nos afecta a ustedes, a mí y a todos; puede ser gradual, pero los impactos son reales", añadió.

El problema no radica solo en el hundimiento en sí, sino en la identificación de "puntos críticos" donde este fenómeno amenaza directamente a centros de población y áreas clave de infraestructura. Un claro ejemplo de esto son áreas críticas de infraestructura en Nueva York, como los aeropuertos JFK y LaGuardia, junto con sistemas ferroviarios, que se ven afectados por tasas de hundimiento que superan los 2 milímetros por año.

Los riesgos asociados incluyen daños potenciales a la infraestructura y un aumento significativo en el peligro de inundaciones.

La investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences , utiliza datos de satélites de radar espaciales para construir mapas digitales detallados del terreno. Los científicos han identificado áreas a lo largo de la costa del Atlántico medio, totalizando más de 1,400 millas cuadradas, que se están hundiendo a una velocidad de 5 milímetros por año o más, superando la tasa global de aumento del nivel del mar.

El hundimiento diferencial, un fenómeno que implica el hundimiento desigual del terreno, plantea un peligro significativo para la infraestructura urbana.

La distorsión angular, medida comúnmente utilizada para evaluar la gravedad del daño causado por el hundimiento diferencial, reveló que ciertas áreas, especialmente alrededor de la Bahía de Chesapeake, presentan peligros medio y alto. Estos asentamientos desiguales deberían ser monitoreados de cerca, especialmente en áreas urbanas, para mitigar posibles consecuencias.

El geólogo investigador del USGS y coautor del estudio, Patrick Barnard, enfatizó la importancia de la información proporcionada por el equipo de Virginia Tech: "Esta información es necesaria. Nadie más la está proporcionando".

El estudio también realizó un análisis de exposición al hundimiento por condado, destacando los niveles de peligro y la necesidad de una evaluación y monitoreo continuo. Mientras que la mayoría de las áreas se clasifican como de bajo riesgo, ciertas regiones muestran signos de peligro medio y alto, resaltando la necesidad de intervenciones preventivas.

El hundimiento gradual de las ciudades en la Costa Este de Estados Unidos no es solo una amenaza intangible, es una realidad que afecta a millones de personas y propiedades. La identificación de áreas críticas y la implementación de medidas preventivas se vuelven esenciales para salvaguardar la infraestructura y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.

Foto: academic.oup.com

