Experto afirma que Maduro era el problema de América Latina: "Un tapón para la democracia"

Los primeros días de 2026 han sido todo menos tranquilos. En apenas 11 días, América Latina pasó de la tensión máxima por la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, a una llamada clave entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump que bajó el tono de una crisis que parecía escalar. Ese fue el contexto del análisis que hizo Pedro Viveros este 4 de enero en Sala de Prensa Blu, dirigido por Juan Roberto Vargas.

Para el analista, lo ocurrido marca un antes y un después en la política regional. Con una frase contundente, Viveros resumió su lectura del momento: “El problema en América Latina era el régimen de Maduro, porque no respetaba absolutamente ninguno de los parámetros democráticos”. Desde su perspectiva, la salida del líder chavista permitió reactivar conversaciones que estaban bloqueadas y abrió un nuevo escenario diplomático.



¿Por qué la salida de Maduro destrabó la conversación regional?

Viveros explicó que el régimen venezolano funcionaba como un “tapón” que impedía el diálogo entre gobiernos legítimos. “Cuando sale ese tapón que era Maduro, pueden volver a reconducir lo que tiene que pasar en una democracia: que hablen los que piensan diferente”, afirmó al aire.

En ese contexto, defendió la llamada entre Petro y Trump, a la que calificó como “muy oportuna para el bien de la región”. A su juicio, sin la interferencia del chavismo, la diplomacia volvió a ocupar el lugar que había perdido en medio de amenazas, trinos y discursos altisonantes.

Pedro Viveros Foto: Pedro Viveros

¿Cómo juega Donald Trump en este nuevo tablero?

El analista también se refirió al estilo del presidente estadounidense. “Trump siempre comienza como a apretar hasta el fondo el cuello de los problemas, pero al final o saca una hoja para negociar o hace operaciones militares quirúrgicas”, dijo, descartando que lo ocurrido se parezca a invasiones clásicas como Panamá o Granada.

Sobre Colombia, Viveros sostuvo que durante la operación en Venezuela el presidente Petro quedó “completamente neutralizado”. Incluso lanzó una de las frases más punzantes de la entrevista: “No me cabe la menor duda de que a Petro le avisaron con antelación lo que iba a ocurrir”, al referirse a la actividad del mandatario colombiano en la madrugada de la intervención.



Impacto político en Colombia y la campaña presidencial

Para Viveros, todo este episodio tendrá efectos directos en la campaña presidencial. Considera que se debilita a los sectores que defendieron al madurismo y obliga a replantear discursos. “El presidente Petro ya está de salida”, advirtió, y señaló que ahora la mirada de Washington está puesta en quienes gobernarán en los próximos cuatro años.

Publicidad

En su análisis final, el experto anticipó un corrimiento del debate político colombiano hacia temas de seguridad, relaciones exteriores y orden público, impulsado por lo ocurrido en Venezuela. “Esta operación va a cambiar mucho el mapa político en Colombia”, concluyó.