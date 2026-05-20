Explosión en Wall Street: carro en llamas estalla cerca del icónico Toro de Carga en Nueva York

Un incendio vehicular puede convertirse en una emergencia de grandes proporciones en cuestión de segundos. Cuando un automóvil se prende en fuego, las altas temperaturas pueden afectar el tanque de combustible, generar explosiones y poner en riesgo tanto a conductores como a peatones cercanos.

Además del peligro por las llamas, el humo y la onda explosiva pueden provocar caos en zonas concurridas.

Eso fue precisamente lo que ocurrió este martes en inmediaciones de Wall Street, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, cuando un vehículo terminó explotando cerca del famoso Toro de Carga, uno de los sitios turísticos y financieros más reconocidos de la zona.

Así ocurrió la explosión cerca del Toro de Carga

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el vehículo comenzó a incendiarse mientras permanecía sobre una vía en la que otros automotores esperaban el paso.

En las imágenes se observa cómo las llamas consumen rápidamente el carro mientras varias personas que iban pasando miran lo ocurrido.

Sin embargo, segundos después, el carro explotó de forma repentina, generando una enorme columna de fuego y humo que se expandió alrededor del lugar. La detonación también provocó pánico entre quienes estaban cerca, por lo que varias personas salieron corriendo para ponerse a salvo.

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Tras la explosión, se escucharon las sirenas del camión de bomberos, quienes se acercaban al lugar de los hechos para atender la emergencia.

Hasta el momento, no está claro si el incidente dejó personas heridas o víctimas fatales. Tampoco se han confirmado las causas que originaron el incendio del vehículo.

El hecho ocurrió cerca de la estatua del Toro de Carga, también conocida como “Charging Bull”, ubicada en la zona financiera de Wall Street y considerada uno de los símbolos más representativos de Nueva York.

🇺🇸 | Un vehículo explotó después de incendiarse cerca de la estatua del Toro de Carga en la zona de Wall Street en la ciudad de Nueva York el martes. pic.twitter.com/fJg1Z2ZroB — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 20, 2026