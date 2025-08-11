Explosión generó terror en acerera: dejó al menos 1 muerto, varios heridos y 2 desaparecidos

Un trágico incidente sacudió este lunes la ciudad de Clairton, en Pensilvania, tras una explosión en la planta de la acerera U.S. Steel. Al menos una persona perdió la vida y decenas resultaron heridas, según confirmó el Departamento de Policía del Condado de Allegheny. Además, dos personas permanecen desaparecidas mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, informó en su perfil de X que se registraron “múltiples explosiones” en la instalación. Señaló que los empleados lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales, aunque todavía no se ha precisado la gravedad de las heridas.

Los primeros reportes indican que la emergencia se desató alrededor de las 10:51 de la mañana (hora local), cuando los servicios de emergencia recibieron la alerta de un incendio en la planta. En cuestión de minutos, el condado movilizó 15 ambulancias hacia la zona.



Personas atrapadas y labores de rescate en marcha

Abigail Gardner, portavoz del condado de Allegheny, confirmó que hay personas atrapadas bajo los escombros y que los equipos de rescate trabajan intensamente para localizarlas. Las imágenes difundidas por la prensa local muestran la planta reducida a ruinas, mientras columnas de humo se elevan sobre la ciudad. Las causas de la explosión aún se investigan.

En medio de la emergencia, el Departamento de Salud del condado emitió recomendaciones a la población cercana: permanecer dentro de sus viviendas, mantener puertas y ventanas cerradas, y evitar cualquier actividad que pueda facilitar la entrada de aire del exterior. Estas medidas buscan prevenir riesgos adicionales por posibles contaminantes liberados en la explosión.

La planta de Clairton se especializa en convertir carbón en coque, un combustible esencial para la industria siderúrgica y algunos procesos químicos. La manipulación de estos materiales implica altos estándares de seguridad, pero también riesgos importantes en caso de accidentes.

Mientras las autoridades trabajan en la búsqueda de los desaparecidos y en la atención a los heridos, la comunidad de Clairton enfrenta horas de incertidumbre. El impacto de esta explosión no solo ha dejado pérdidas humanas, sino que también genera preocupación por sus consecuencias ambientales y económicas.

