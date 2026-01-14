Extorsionador iba a colocar un artefacto explosivo en un local, pero le estalló en las manos

La inseguridad sigue siendo un problema que golpea a Latinoamérica y, en esta oportunidad, afectó a Perú y a varios sectores comerciales. En zonas donde el terror es el pan de cada día, la extorsión aparece como una de las principales amenazas para pequeños y medianos negocios. De esta manera, un hecho reciente en la ciudad de Comas dejó al descubierto un episodio de extrema crudeza que encendió la polémica por la peligrosidad con la que operan algunas bandas criminales.

Las cámaras de seguridad registraron una escena que se volvió viral en cuestión de horas y que hoy es pieza clave dentro de una investigación policial. Lo que parecía ser un nuevo acto de intimidación contra comerciantes y residentes terminó en tragedia para el presunto delincuente que buscaba sembrar miedo en la zona.



Extorsionador murió al explotarle una granada en Comas

De acuerdo con información de las autoridades, un joven llegó en motocicleta a una zona comercial de Comas portando una granada. Según las imágenes captadas, el hombre descendió del vehículo y caminó hacia un establecimiento, aparentemente con la intención de dejar el artefacto explosivo como método de presión contra los comerciantes.

Sin embargo, el plan no salió como esperaba. En cuestión de segundos, la granada detonó antes de ser lanzada. La explosión se concentró en la persona que portaba el artefacto, destruyó su casco y le causó la muerte en plena vía pública, un hecho que generó pánico entre quienes transitaban por el sector en ese momento.



Autoridades investigan red criminal tras atentado fallido

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, explicó que el artefacto no correspondía a una granada convencional, sino a una emulsión explosiva de alto poder. “Calculó mal el tiempo de la mecha. Pensó que iba a llegar, lanzar el explosivo y retirarse, pero no ocurrió”, señaló el oficial.



Adicionalmente, las autoridades confirmaron que un presunto cómplice logró huir del lugar y actualmente es buscado. Con base en el análisis de los videos de seguridad, se espera identificar a más integrantes de la banda dedicada al cobro de extorsiones, en un esfuerzo por frenar un delito que continúa golpeando con fuerza al comercio en este país.

