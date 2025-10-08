Famosa modelo murió tras caer de un balcón; inesperado giro en la investigación

La trágica muerte de Semanur Arslan, una reconocida modelo e instructora de equitación de 27 años, volvió a conmocionar a Turquía tras la decisión de un tribunal de reabrir la investigación por posibles irregularidades en el proceso judicial.

El caso, ocurrido el 20 de octubre del año pasado en el distrito de Cankaya, había sido cerrado como un suicidio, luego de que la policía hallara en el teléfono de la joven un supuesto mensaje de despedida. Sin embargo, la familia de Arslan nunca creyó en esa versión, y ahora la Justicia parece darles la razón.

Según revelaron medios locales, los peritos determinaron que la nota no pudo ser rastreada a ninguna cuenta ni dispositivo, por lo que su origen continúa siendo un misterio. A esto se suma un dato inquietante del informe forense, que detectó ADN masculino bajo las uñas de la víctima, un elemento que no fue analizado en la investigación inicial.

Semanur Arslan Foto: redes sociales

La madre de la modelo, Elif Karaca, expresó su indignación: “Mi hija estaba llena de vida. Nunca se habría quitado la vida. ¿Por qué llamaría un taxi o dejaría sus cosas listas para irse si pensaba suicidarse? No tiene sentido”.



El abogado de la familia, Can Lafci, celebró la decisión judicial y criticó la actuación de las autoridades: “La causa se cerró sin revisar todas las pruebas. Ahora, la Justicia nos da la razón y ordena investigar de verdad”.

El tribunal determinó que la primera investigación fue incompleta y ordenó revisar los teléfonos, volver a entrevistar a testigos y sospechosos, además de comparar el ADN hallado con muestras registradas.