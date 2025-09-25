Fin del misterio: identifican a ‘la mujer de rosa’ 20 años después del crimen

La Interpol anunció este jueves, 25 de septiembre haber encontrado la identidad de una mujer hallada muerta en España hace dos décadas.

Este caso fue resuelto gracias a la campaña "Identify Me", creada en 2023, que busca identificar mujeres halladas muertas asesinadas o en circunstancias sospechosas en Europa en las últimas décadas.

La mujer era conocida como "la mujer de rosa", porque vestía de ese color, y se llamaba Liudmila Zavada, de nacionalidad rusa, según lo indicado por la Interpol.

Fue identificada la 'mujer de rosa' por la Interpol Foto: Interpol

Su cuerpo había sido hallado en 2005, junto a una carretera cerca de Barcelona. Sin embargo, en 2024, la policía española, al no tener nuevas pistas, entregó el caso a la campaña Identify Me.



Este año, luego de 20 años sin tener información de la identidad de la mujer, la policía turca cotejó las huellas dactilares de la mujer que encontraron con una base de datos biométrica nacional, lo que dio como resultado una coincidencia con Zavada, que tenía 31 años en el momento de su muerte.

La identidad se confirmó posteriormente mediante un análisis ADN, que fue comparado con el de uno de sus parientes cercanos.

"Después de 20 años, se devolvió su identidad a una mujer desconocida", declaró el Secretario General de Interpol, Valdecy Urquiza, en un comunicado.



Este es el tercer éxito de la campaña Identify Me

La campaña identificó a Ainoha Izaga Ibieta Lima, una paraguaya de 33 años hallada ahorcada en una casa de campo en España en 2018.

Al al no poder identificarla, quedaba cerrado el caso localmente, hasta la intervención de Identify Me donde, en marzo de 2025, mediante la comparación de huellas dactilares de las bases de datos de Paraguay, con las que España había cargado a Interpol, se logró confirmar que se trataba de la paraguaya Ainoha Izaga.

En 2023 se identificó a Rita Roberts, una británica de 31 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un río de Amberes en 1992, quien fue identificada en noviembre de 2023 tras reconocer un familiar su tatuaje distintivo: una flor negra con hojas verdes y la inscripción “R’Nick” debajo.