Fuerte sismo de magnitud 6,1 sacude Sinaloa, México: este fue el reporte oficial

Un sismo de magnitud 6,1 se registró este martes 30 de junio en el estado de Sinaloa, al noroeste de México. El movimiento telúrico ocurrió a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, según el reporte oficial dell Servicio Sismológico Nacional de México, a través de su cuenta de X.

De acuerdo con la entidad, el temblor se presentó a las 1:45 p. m. (hora local) y tuvo una profundidad de 5 kilómetros, una característica que podría hacer que el movimiento se perciba con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.

Epicentro del sismo de este martes en México

El Servicio Sismológico Nacional precisó que el evento sísmico se localizó en las coordenadas 24.712 de latitud y -109.130 de longitud, en aguas del océano Pacífico, frente a la costa de Sinaloa.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre personas lesionadas, víctimas fatales o daños materiales relacionados con el sismo. Tampoco se han emitido reportes oficiales sobre afectaciones en la infraestructura de la región.



SISMO Magnitud 6.1 Loc. 116 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN 30/06/26 13:45:36 Lat 24.712 Lon -109.130 Pf 5.0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 30, 2026

Los organismos de gestión del riesgo y de protección civil continúan evaluando la situación para determinar el impacto del movimiento telúrico y atender cualquier eventualidad que pueda presentarse en las zonas cercanas al epicentro.

¿Por qué tiembla tanto en México?

México es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe, por lo que los movimientos telúricos son frecuentes en diferentes regiones del territorio nacional.