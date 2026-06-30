En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Fuerte sismo de magnitud 6,1 sacude Sinaloa, México: este fue el reporte oficial

Fuerte sismo de magnitud 6,1 sacude Sinaloa, México: este fue el reporte oficial

El movimiento telúrico se produjo, de acuerdo con El Servicio Sismológico de México, en aguas del océano Pacífico, frente a la costa de Sinaloa.

Sismógrafo - Temblor - Sismo - Terremoto. Foto AFP
Sismo.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de jun, 2026

Un sismo de magnitud 6,1 se registró este martes 30 de junio en el estado de Sinaloa, al noroeste de México. El movimiento telúrico ocurrió a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, según el reporte oficial dell Servicio Sismológico Nacional de México, a través de su cuenta de X.

De acuerdo con la entidad, el temblor se presentó a las 1:45 p. m. (hora local) y tuvo una profundidad de 5 kilómetros, una característica que podría hacer que el movimiento se perciba con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.

Epicentro del sismo de este martes en México

El Servicio Sismológico Nacional precisó que el evento sísmico se localizó en las coordenadas 24.712 de latitud y -109.130 de longitud, en aguas del océano Pacífico, frente a la costa de Sinaloa.

Captura de pantalla 2026-06-30 153351.png

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre personas lesionadas, víctimas fatales o daños materiales relacionados con el sismo. Tampoco se han emitido reportes oficiales sobre afectaciones en la infraestructura de la región.

Los organismos de gestión del riesgo y de protección civil continúan evaluando la situación para determinar el impacto del movimiento telúrico y atender cualquier eventualidad que pueda presentarse en las zonas cercanas al epicentro.

Lea también:

terremoto-venezuela-laguaira.jpg
Venezuela

Sube a 1.943 la cifra de muertos y a 10.571 los heridos por doble terremoto en Venezuela

¿Por qué tiembla tanto en México?

México es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe, por lo que los movimientos telúricos son frecuentes en diferentes regiones del territorio nacional.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Sismo hoy

Temblor hoy

México

Publicidad

Publicidad

Publicidad