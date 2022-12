Gobierno de Maduro conmemora Día de la Independencia en sede del Parlamento

El tren ejecutivo del Gobierno venezolano conmemoró el Día de la Independencia de Venezuela en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, controlado por la oposición, recinto que el vicepresidente, Tareck el Aissami, aseguró que ha "secuestrado" la "oligarquía que traicionó" a Simón Bolívar.



"Estamos en las instalaciones de un poder del Estado que ha sido secuestrado por aquella oligarquía que traicionó a Bolívar y que traicionó a su causa", dijo el vicepresidente ejecutivo, quien encabezó el acto desde el salón elíptico de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).



El Aissami, acompañado de ministros y funcionarios del Gobierno, señaló que los oficialistas se encuentran en ese lugar para "reivindicar" a los mártires y la "historia viva" contra aquellos que, afirmó, "pretenden entregar la patria a los intereses oscuros del imperialismo".



Destacó que hace 206 años se proclamó la independencia de Venezuela y que "la patria" asumió ese día el "gran compromiso de la independencia", una causa por la que actualmente, afirmó, continúa luchando ese país.



"200 años después estamos aún en la misma causa independentista, aún no hemos terminado de romper amarras definitivas con el imperio yanqui, no es el imperio español ahora. Nuevas fuerzas oscuras contrarrevolucionarias se abalanzan contra nuestro pueblo y de nuevo hacer una colonia a esta tierra liberada por nuestros mártires", agregó.



En ese sentido, aseguró que el próximo 30 de julio, día en el que se tienen previstas las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, los venezolanos darán los pasos "definitivos" para "sellar la independencia de este siglo XXI".



Por su parte, el ministro para la Defensa, mayor general Vladimir Padrino López, dijo que la independencia del país no debe permanecer únicamente como un hecho histórico, sino que debe ser un sentimiento vivo en la conciencia del pueblo.



El gabinete ejecutivo del Gobierno venezolano tomó por sorpresa la sede del Parlamento, dijeron a Efe algunos trabajadores del Poder Legislativo.