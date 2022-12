Gobierno Maduro niega que muertes en jornada tengan relación con la Constituyente

El comando oficialista de campaña para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela aseguró que las muertes ocurridas durante este domingo, mientras transcurren esos comicios, no guardan relación con las votaciones.



"Es mentira que ha habido siete muertos alrededor del evento electoral, es completamente falso, y mire que los guarimberos (manifestantes opositores) lo intentaron hoy y no lo lograron", dijo en rueda de prensa el portavoz oficialista y alcalde del municipio caraqueño Libertador, Jorge Rodríguez.



La oposición venezolana, que se opone a estos comicios por considerarlos fraudulentos, ha informado de 14 muertes en medio de protestas antigubernamentales en todo el país, aunque solo ocho casos han sido confirmados por el Ministerio Público: tres en Mérida, uno en Lara, tres en Táchira (oeste) y uno en Sucre (noreste).



Aunque las circunstancias en que se produjeron estas muertes aún no son del todo claras, la información preliminar apunta a que la mayoría ocurrió en medio de las protestas convocadas por la oposición para rechazar la elección de la Constituyente.



Sin embargo, Rodríguez remarcó que "ni un solo fallecimiento" ha estado relacionado con el evento electoral, vinculado, en cambio, "a millones de sonrisas".



Estas sonrisas, según el alcalde, molestan a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que se ha distanciado del Gobierno de Nicolás Maduro en los últimos meses y le ha acusado de encabezar un "Estado policial", así como de acometer "terrorismo de Estado".



La funcionaria, que también se opone al cambio de constitución, se convirtió en una de las voces más críticas del chavismo, que la tilda de traidora y espera sacarla del cargo una vez instalada la Asamblea Constituyente, un órgano que tendrá poderes ilimitados para reformar el Estado y cambiar el ordenamiento jurídico.



"El pueblo hecho millones en las calles y en los centros de votación ya le firmaron el preaviso a esa señora, ya es pasado" dijo Rodríguez tras responsabilizar a Ortega Díaz, a quien llamó "futura exfiscal", de alentar una "guerra de ricos contra pobres" en el país.



"Ella ha sido la que pone presos a los pobres y libera a los ricos, y a los corruptos y deja que se vayan a Estados Unidos a cambio de millones de dólares", agregó.



Venezuela celebra estos comicios en medio de una oleada de protestas que inició el 1 de abril y ha dejado 117 muertos, cientos de heridos y casi 5.000 detenidos.





