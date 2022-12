Grupo de Lima está en “posición de defensa de la democracia” ante Venezuela

Una de las noticias más importantes de la semana en el mundo fue la posesión de Nicolás Maduro en Venezuela; muchos se preguntan si terminará este nuevo periodo de 6 años en el poder, inquietud que se acrecentó luego de que 19 países de América Latina, EE.UU. y la Unión Europea le dieran la espalda.

Esta posición, que tomó fuerza tras una declaración oficial del Grupo de Lima y una resolución de la OEA, aísla a Maduro, así lo dijo la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien en entrevista con El Radar analizó la situación del vecino país.

Para la CIDH, dijo Arosemena, el acto de investidura del pasado jueves “representa la oportunidad de expresarle al Gobierno de Venezuela la importancia que tiene para la convivencia pacífica, el desarrollo de la vida democrática, la pluralidad política de un país”.

Frente al no reconocimiento del mandato de Maduro por parte de los países que conforman el Grupo de Lima, explicó que “lo importante de estas comunicaciones que hacen nuestros organismos internacionales es su alcance. Estamos hablando de la comunidad internacional a la que pertenecen los países”.

“El Gobierno de Venezuela tiene que hacer una reflexión de su inclusión de esa decisión soberana de pertenecer a una comunidad internacional, se tienen responsabilidades y por eso hay un orden jurídico con el que se trabaja”, agregó.

En ese mismo sentido, Arosemena se refirió al reciente pronunciamiento de algunos países que rectificaron su posición frente a un punto de la declaración de Lima referente a un litigio territorial Venezuela-Guyana, considerando que estos gobiernos “se colocan en una posición de defensa de la democracia, del Estado de derecho y de la convivencia pacífica y del desarrollo de nuestros pueblos”.

“Cada país tiene que asumir esta postura. Con respecto a México, que tiene hoy un nuevo Gobierno, puedo cuestionar su posición en el sentido de que no se definió, aunque el representante de México dijera que no es que no evalúe, sino que ahora plantea diálogo, pero ¿dónde hay espacio para el diálogo?”, finalizó.



