Guaidó promete más presión contra Maduro y pide unión a la oposición

El líder opositor Juan Guaidó , reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, anunció este martes que aumentará la presión internacional contra el Gobierno de Nicolás Maduro e hizo un llamamiento a la unión de todas las fuerzas del contrarias al chavismo.

"Los mecanismos de presión van a aumentar. Por polémicos que sean van a seguir aumentando", dijo el opositor frente a decenas de diputados que lo reconocen como jefe del Parlamento, dos horas después de su arribo a Venezuela tras una gira internacional de 23 días.

Publicidad

Desde la acomodada localidad de Chacao, Guaidó recriminó las agresiones que sufrió en el aeropuerto junto a su esposa Fabiana Rosales, diputados y periodistas por parte de "grupos irregulares" y "con la mirada cómplice de organismos del Estado".

"Es una dictadura cobarde (...) porque no aceptan su destino. Cobarde Nicolás que no enfrentas, no a mí que te derrotamos hace tiempo, sino al pueblo que te quiere sacar de una vez de ahí", expuso.

Guaidó pidió a los venezolanos no acostumbrarse a la "dictadura" de Maduro y en ese sentido los instó a retomar las protestas callejeras contra el Ejecutivo que en años pasados se han tornado violentas y han dejado decenas de fallecidos.

Para ello, explicó, es necesaria "la unión" de todos los dirigentes políticos y que sectores como los gremios o los estudiantes reclamen en las calles los embates de la crisis que vive el país sudamericano.

Publicidad

"Tenemos que hacernos sentir en todos los espacios (...) ese es el factor determinante para lograr la victoria", remarcó.

Le puede interesar: "Entre empujones, tomates y cientos de personas, Guaidó regresó a Venezuela

Publicidad

DE VUELTA AL PARLAMENTO

El líder opositor convocó una sesión parlamentaria para este miércoles a las 14.00 GMT aunque no explicó si pretenderán nuevamente ingresar al Palacio Federal Legislativo, la sede del Parlamento que actualmente controla un pequeño grupo de disidentes opositores presididos por el diputado Luis Parra.

En las últimas tres semanas, mientras Guaidó era recibido como mandatario en países como Estados Unidos o Francia, la mayoría opositora que lo reconoce como líder de la cámara no pudo acceder a la sede parlamentaria por impedimento de la fuerza pública y los llamados "colectivos", grupos de civiles frecuentemente armados afines al chavismo.

Guaidó adelantó que en su gira consiguió el "compromiso de varias (organizaciones) multilaterales" para la creación del "Fondo Venezuela para la recuperación del país" que se pondrá en marcha "una vez inicie la transición", es decir, si llegara a poner fin al Gobierno chavista.

Publicidad