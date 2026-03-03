Guerra en Irán: expertos dicen que objetivo es neutralizar "inmunidad nuclear" y debilitar régimen

A tan solo cuatro días de haberse iniciado la ofensiva militar contra Irán, el panorama político y estratégico de la región ha dado un giro drástico. Según Emanuel Otolengui, politólogo italiano e investigador del Centro para Investigación de Financiamiento del Terrorismo (CENTE), dijo en Mañanas Blu, que la operación liderada por Estados Unidos e Israel no busca necesariamente un cambio de régimen inmediato por la fuerza, sino neutralizar las capacidades ofensivas de Irán, específicamente su programa de mísiles balísticos y sus renovados esfuerzos nucleares.



El fin de la "inmunidad nuclear"

El motivo principal de la intervención radica en el avance acelerado del programa nuclear y armamentístico iraní. De acuerdo con Otolengui, Teherán estaba alcanzando un punto de "total inmunidad", donde cualquier golpe posterior habría sido ineficaz para detener sus ambiciones.

Tras el fracaso de las negociaciones diplomáticas, Washington y Jerusalén decidieron actuar antes de que el potencial misilístico y de drones de Irán se volviera imparable.



El error de cálculo de Jamenei

A diferencia de la narrativa oficial del régimen, que intenta presentar la muerte de Alí Jamenei como un acto de "martirio" para cohesionar a las facciones internas, Otolengui sostiene que se trató de un error grave de evaluación y de arrogancia.

El régimen confió excesivamente en que las negociaciones diplomáticas seguirían dilatando el tiempo, como lo habían hecho durante décadas. Sin embargo, se encontraron con una administración estadounidense que no actuó como sus predecesoras, rompiendo el esquema de seguridad de un régimen históricamente paranoico.



El descontento interno: ¿Realidad o diseño extranjero?

Frente a las teorías que sugieren que las protestas en Irán han sido diseñadas desde el exterior, el experto es enfático: el deseo de cambio es auténtico. "La población quiere un cambio", afirma Otolengui, señalando que durante más de 20 años los iraníes han salido a las calles pidiendo democracia y transparencia.

A pesar del miedo a la represión, que cobró la vida de miles de personas a principios de año, sectores diversos que incluyen jóvenes, mujeres y minorías étnicas han celebrado en las calles la debilidad actual del régimen.



