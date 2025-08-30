La comunidad de Mao, en República Dominicana se encuentra conmocionada por un atroz homicidio a una mujer, que salió a la luz el pasado 24 de agosto.

El agresor fue identificado como Juan José Guerrero Quezada, de 33 años, que fue capturado por presuntamente haber asesinado y desmembrado a su hermana, Mildred Estefanía Guerrero Quezada, de 35 años.

Según medios locales, el crimen se originó tras una fuerte disputa familiar.

Las autoridades señalaron que los hallazgos en el apartamento de la víctima fueron impactantes. Durante la investigación, se descubrieron restos humanos ocultos en recipientes, específicamente, en el horno de la estufa, donde fueron encontradas ollas metálicas con vísceras humanas picadas, mientras que en el baño, una cubeta negra contenía órganos completos.

Este descubrimiento se dio tras un proceso investigativo, análisis forenses y de cámaras de seguridad, los cuales ayudaron a reconstruir los macabros eventos y generaron sospechas sobre el hermano.

Habla hombre que acabó con la vida de su hermana: “Creí que ya no respiraba"

El hombre confesó el crimen, señalando que, tras una pelea, empujó a su hermana, y creyendo que se había muerto por el golpe, procedió a darle más de 20 puñaladas y descuartizarla, momento en que ella suspiró antes de fallecer. “Creí que ya no respiraba… y comencé a picarla”, confesó.

Además, las investigaciones indicaron que el acusado arrojó las armas blancas, su ropa ensangrentada y sus tenis a un caño. Adicionalmente, se reveló que empeñó el teléfono celular de Mildred y vendió sus mascotas para adquirir sustancias psicoactivas.

En una entrevista con Diario Libre, una vecina relató que "esto es algo que nunca pensamos vivir en nuestra comunidad. Estamos con el corazón roto y pedimos justicia".

El 29 de agosto, un tribunal le impuso un año de prisión preventiva por homicidio agravado y actos de barbarie. Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad pide justicia y una pena ejemplar para el señalado.