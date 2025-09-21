Habla mamá de mujer que perdió la vida a manos del papá de su mejor amiga: "Estaba golpeada"

El caso de Noemí Aidé Hernández Sánchez, la joven de 19 años cuya vida fue arrebatada el 23 de agosto de 2019, sigue generando conmoción en la comunidad y en su familia.

En entrevista con Voces Ausentes Podcast, su madre, Ana Haydeé Sánchez, dio detalles del proceso contras Jesús Israel, un sujeto que, según los indicios, podría tratarse de un feminicida serial.

Jesús Israel era el padre de Sayuri, una amiga de Noemí a quien conoció en el colegio. El vínculo se estrechó cuando Noemí ayudó a Sayuri a regresar con sus padres después de que esta se fuera de su casa. Por agradecimiento, Jesús le pidió el número a Noemí y comenzó a tener contacto con ella por WhatsApp, inicialmente ofreciendole trabajo.

Sin embargo, el acoso escaló. En marzo de 2019, mientras Ana estaba hospitalizada, el sujeto empezó a pedirle a Noemí que "accediera a estar con él" a cambio de dinero.



Luego de que la joven se negó, el hombre la amenazó. Según los mensajes que encontró la madre, le decía: "Si no accedes a estar conmigo, tanto te duele tu mamá, la voy a matar".

El 23 de agosto de 2019, Noemí desapareció después de irse con Jesús. Según denunció la madre, Noemí intentó pedir ayuda, enviando un mensaje a una amiga con la advertencia: "Ayúdame porque el papá de Sayuri me está llevando. Tengo miedo, avísale a mi mamá".

Posteriormente, el cuerpo de Noemí fue hallado atado de manos y boca abajo al día siguiente, 24 de agosto, a las 9:00 de la mañana en vía pública de México.

Según los informes de las autoridades, la mujer murió por asfixia mecánica. Ana dijo que su hija "estaba golpeada, toda golpeada, sus piernas raspadas como si la hubiera arrastrado, su pelo enredado con hierba, sus pies sucios de lodo y tenía 36 golpes internos".

Habla mamá de mujer que perdió la vida a manos del papá de su mejor amiga: “Me libré de mi enemiga” Foto: redes sociales

Además, Noemí fue abusada sexualmente antes y después de su feminicidio, sufriendo destrozos "por ambos lados". Jesús fue capturado en junio de 2020 y sentenciado a 31 años de cárcel en Hidalgo.

La mujer contó que además tuvo que vivir un fuerte episodio cuando el papá de Noemí, que la había abandonado cuando era niña, apareció tras el feminicidio y llegó a decir: “Me libré de mi enemiga”.

Pese a la sentencia, la familia sospecha que el hombre está vinculado a otros casos, incluidas tres mujeres desaparecidas. La madre de Noemí contó que ha sufrido amenazas por pedir justicia, sin embargo, dijo que: "Ya no me importa, si me matan, pues bienvenido. Eso es lo que quiero, irme con mi hija", concluyó.