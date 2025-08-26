Hallan bajo el mar la ‘Atlántida de la Edad de Piedra’: un asentamiento de 8.500 años

Arqueólogos han descubierto una ciudad sumergida de la Edad de Piedra en la Bahía de Aarhus, Dinamarca, que ya ha sido apodada la "Atlántida de la Edad de Piedra". Este asentamiento, con una antigüedad de 8.500 años, ofrece una ventana sin precedentes a la vida de las comunidades mesolíticas.

La expedición submarina ha desenterrado una gran cantidad de artefactos, incluyendo huesos de animales, herramientas de piedra, puntas de flecha, un diente de foca y un pequeño trozo de madera trabajada, lo que sugiere la presencia de actividad humana y tareas estructuradas.

El descubrimiento es extraordinario porque, según el arqueólogo submarino Peter Moe Astrup, quien lidera las excavaciones, el sitio es como una "cápsula del tiempo". Tras el fin de la última era glacial, hace unos 8.500 años, el nivel del mar subió drásticamente, a veces varios metros por siglo, inundando estos asentamientos costeros. Sin embargo, este aumento de las aguas también creó un ambiente sin oxígeno que conservó todo perfectamente bajo el mar.

Buzos especializados descendieron unos 26 pies (aproximadamente 8 metros) bajo las olas cerca de Aarhus, la segunda ciudad más grande de Dinamarca, utilizando aspiradoras submarinas para recolectar delicados artefactos sin dañarlos. La meticulosa documentación ha permitido a los investigadores reconstruir el diseño y la vida diaria del asentamiento.

Este hallazgo forma parte de un ambicioso proyecto internacional de $15.5 millones y seis años de duración, cuyo objetivo es mapear partes del fondo marino en los mares Báltico y del Norte. El proyecto busca explorar paisajes sumergidos del norte de Europa y desenterrar asentamientos mesolíticos perdidos, especialmente ante la expansión de parques eólicos marinos y otras infraestructuras marítimas.

Esta "Atlántida de la Edad de Piedra" es particularmente significativa porque la mayoría de la evidencia de asentamientos similares se había encontrado previamente tierra adentro de la costa de la Edad de Piedra, haciendo de este uno de los primeros descubrimientos bajo el mar. El sitio ofrece una perspectiva única sobre cómo las personas mesolíticas interactuaban con su entorno, viviendo directamente en la costa y dependiendo en gran medida de la pesca, la caza de focas y la recolección de plantas de los bosques cercanos.

