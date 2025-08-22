Hallan muerta a joven de 21 años tras salir a fiesta; mensajes en redes revelaron su paradero

La madrugada del martes, 19 de agosto, agentes de la policía de Chihuahua ingresaron a una vivienda tras obtener una orden judicial. En el patio trasero, bajo una losa de concreto, encontraron el cuerpo de Danna Angelina Muñoz Rayón, una joven de 21 años reportada como desaparecida desde el sábado 17 de agosto.

El descubrimiento fue posible gracias a mensajes anónimos recibidos por la familia de la víctima a través de redes sociales. En ellos no solo se aseguraba que Danna ya estaba muerta, sino que se revelaba la dirección donde se hallaban sus restos.

Uno de esos mensajes, supuestamente escrito por una amiga que habría logrado escapar de la casa, decía: “Discúlpeme que se lo diga. Yo soy su amiga, la que logró escapar. Y, señora, si está viendo esto, ya entre y busque en la parte de atrás. Yo miré todo lo que pasó”.

Danna fue vista por última vez cuando salió de su casa para asistir a una fiesta. Desde entonces, familiares y amigos comenzaron una intensa búsqueda, difundiendo su fotografía en redes y pegando carteles en distintos puntos de la ciudad.

El lunes, tras recibir las denuncias digitales, los allegados se concentraron frente a la vivienda señalada. Exigieron a las autoridades entrar de inmediato y advirtieron que, si no lo hacían, lo harían por su cuenta.

El fiscal César Jáuregui Moreno informó que la autopsia determinó que Danna murió por heridas de arma blanca en el cuello alrededor de las 6:00 de la mañana del 17 de agosto. También presentó signos de violencia sexual, según el portal Animal Político.

La propiedad donde fue hallada había sido alquilada por tres jóvenes desde hacía unos meses. Ese fin de semana se llevó a cabo allí una fiesta, a la cual ingresó Danna con varias amigas. Una de ellas habría escapado, pero sus versiones presentan contradicciones que la Fiscalía sigue analizando.

Por ahora, dos mujeres fueron detenidas como sospechosas, aunque todavía no enfrentan cargos directos por homicidio.

Los familiares recuerdan a Danna como una joven responsable y dedicada a su pequeño hijo de tres años. Una de sus tías aseguró que la víctima recién había entablado amistad con una de las jóvenes presentes en la fiesta: “Tenía como 15 días de haberla hecho su amiga. Ella siempre avisaba a dónde iba y con quién. Esa noche subió una historia a WhatsApp a las 2:30, su última conexión fue a las 4:00 de la mañana. Después ya no volvimos a saber nada”.