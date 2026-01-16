En vivo
Hija de Edmundo González pudo ver a su esposo tras 374 días de su detención: "Está afectado"

Hija de Edmundo González pudo ver a su esposo tras 374 días de su detención: "Está afectado"

"Después de más de 1 año, 374 días, hoy 16 de enero de 2026, pude ver a mi esposo, Rafael Tudares Bracho", señaló Mariana González.

Mariana González, hija de Edmundo Gozález
Mariana González, hija de Edmundo Gozález.
Foto: Captura de redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

