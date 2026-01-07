En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / María Corina Machado pide la liberación del yerno de Edmundo González: "Un héroe"

María Corina Machado pide la liberación del yerno de Edmundo González: "Un héroe"

Machado, lo dijo en su cuenta de X, a propósito del aniversario de la detención hace un año de Tudares, que fue apresado tres días antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro en 2025.

Edmundo González - Rafael Tudares
Edmundo González - Rafael Tudares
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad