Detalles detrás de la presentación de Danny Ocean durante el Nobel de Paz de María Corina Machado

Durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado, celebrada el pasado 10 de diciembre en Oslo, Noruega, el cantante venezolano Danny Ocean abrió el evento con una interpretación especial de una de las canciones más emblemáticas para el pueblo venezolano.

Se trató de ‘Alma Llanera’, obra compuesta en 1914 por Pedro Elías Gutiérrez, con letra de Rafael Bolívar Coronado, considerada por muchos como el “segundo himno nacional” de Venezuela.

La elección del tema fue una decisión directa de María Corina Machado, quien solicitó que la ceremonia iniciara con esa pieza. Así lo confirmó Álvaro Cadavid, ingeniero y productor musical colombiano que trabaja con Danny Ocean y estuvo detrás de la creación de la versión en piano interpretada en Oslo.

María Corina Machado - Nobel Paz Foto: AFP

En entrevista con Mañanas Blu, Cadavid explicó cómo se gestó el arreglo musical presentado en la ceremonia. Según relató, la solicitud llegó directamente de Machado al propio artista, con quien mantiene una relación cercana. Posteriormente, el equipo decidió construir una versión que respetara profundamente el significado emocional que la canción tiene para los venezolanos.



Aunque 'Alma Llanera' no encaja de manera natural con el estilo de pop urbano y reguetón que caracteriza a Danny Ocean, Cadavid aseguró que el reto fue encontrar una forma de adaptarla para que “se sintiera auténtica”, sin perder el sentimiento ni la identidad cultural que representa para Venezuela.

El productor explicó que, tras varios ensayos con cuerdas, coros y diferentes ritmos, el equipo optó por una versión íntima en piano, interpretada por el pianista Curtis Crump Jr.. “Fue la que más resonó por su cercanía emocional”, señaló, al considerar que esa sencillez permitiría transmitir mejor la carga simbólica del momento.



'Alma Llanera' desde una perspectiva internacional

Para Cadavid, quien es bogotano, el proceso implicó un doble ejercicio: conectar musicalmente con el ritmo llanero —presente también en regiones de Colombia— y, al mismo tiempo, comprender a profundidad el valor histórico y emocional que la canción tiene para los venezolanos.

El productor aseguró que, una vez entendió el trasfondo cultural de la obra, le resultó más sencillo acercarse a su musicalidad. Sin embargo, reconoció que fue necesario “empaparse” de su significado para lograr una versión respetuosa y fiel a su esencia.

Publicidad

Cadavid también destacó la facilidad con la que Curtis Crump Jr., siendo estadounidense, logró interpretar el sentimiento latino de 'Alma Llanera'. Según contó, el pianista estudió distintas versiones de la canción y logró apropiarse rápidamente de su espíritu, aportando una interpretación sobria y emotiva:

Es un genio. Yo conozco poca gente que entienda la música como él la entiende aseveró.

¿Danny Ocean se presentará en Venezuela tras la captura de Maduro?

Aunque Danny Ocean es venezolano de nacimiento, nunca se ha presentado oficialmente en su país desde el inicio de su carrera artística. Desde el éxito de ‘Me Rehúso’, canción que lo catapultó al estrellato internacional, el artista ha desarrollado su carrera desde el exterior y ha manifestado en varias ocasiones su postura crítica frente a la situación política de Venezuela.

Sobre un posible regreso del cantante a su país, Cadavid explicó que, aunque existe ilusión y expectativa, el panorama sigue siendo incierto. “Hay esperanza, pero también mucha cautela”, afirmó, al señalar que aún persisten dudas sobre el futuro político y social del país.

Publicidad

“Los conciertos en Venezuela son el sueño más grande de Danny”, concluyó el productor, “pero todavía falta camino por recorrer”.

Escuche la entrevista completa aquí: