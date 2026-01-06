"Sigue gobernando el mismo régimen": Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela

Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, afirmó que en el país “sigue gobernando el mismo régimen de los últimos 26 años”, aunque bajo condiciones distintas. En entrevista con Mañanas Blu de Blu Radio, el dirigente opositor sostuvo que los cambios recientes no han significado una transformación real del poder.

El parlamentario describió el escenario político venezolano como un espacio “totalmente secuestrado por la arrogancia”, una situación que, según explicó, refleja lo que implica hacer oposición dentro del país. Para Guanipa, el mayor riesgo actual es “quedarnos sin oposición en Venezuela”, lo que profundizaría la crisis democrática.

Guanipa advirtió que el momento político que atraviesa el país no puede desperdiciarse ni limitarse a ajustes superficiales. “Esta etapa que se está abriendo no la podemos desaprovechar, no puede ser simplemente el cambio de un nombre”, señaló, al insistir en la necesidad de un cambio estructural.

En su análisis, el diputado también pidió respeto por las distintas realidades de la oposición venezolana. “Hay que respetar a los que han tenido que irse, pero también a los que hemos estado adentro”, dijo, al criticar que el debate se centre más en nombres que en la libertad y la democracia.



El dirigente opositor aseguró que Venezuela entra en una fase en la que no se puede seguir engañando a la ciudadanía. A su juicio, se ha burlado la voluntad popular, pese a que “el pueblo tomó una decisión y está más vigente que nunca”, lo que abre paso a un proceso de democratización.

Sobre una eventual transición política, Guanipa afirmó que debe construirse de manera gradual y con realismo. “Las transiciones hay que escribirlas poco a poco”, explicó, al plantear la recuperación de instituciones independientes como el Tribunal Supremo, el CNE y la Defensoría del Pueblo.

El diputado también cuestionó el uso de la palabra como mecanismo de engaño en procesos anteriores. Según dijo, acuerdos que no se han cumplido han deteriorado la confianza, por lo que consideró que llegó el momento de “hablar en serio” y asumir la palabra como una verdadera vía de solución.

Finalmente, Guanipa expresó su preocupación por la imposición de la fuerza y las armas en Venezuela. “La paz no puede ser del silencio, debe ser la paz de la tranquilidad”, concluyó, al insistir en que cualquier proceso de cambio debe responder a lo que la gente quiere: libertad, democracia y un cambio real y definitivo.