Hillary Clinton se lanzaría a la presidencia en 2020, según medios estadounidenses

En una columna de Mark Penn y Andrew Stein del medio estadounidense The Wall Street Journal, ambos periodistas insistieron en la posible candidatura de Hillary Clinton para la presidencia norteamericana en 2020.



“Ella no permitirá que esta humillante pérdida, a manos de un aficionado, termine la historia de su carrera. Pueden esperar que ella se postule para presidencia una vez más. Tal vez no al principio, cuando las legiones de demócratas del Senado hagan sus anuncios, pero sí definitivamente para cuando las primarias estén en pleno apogeo”, dice la columna del medio americano donde aseguran que la excandidata volverá a intentar ganar la presidencia de Estados Unidos.

Los comunicadores publicaron un artículo llamado ‘Hillary Clinton 4.0’, en el que aseguraron que la política de 71 años no permitirá que dos derrotas se interpongan en su camino a la Casa Blanca.



“La generación de demócratas que han estado esperando para apoderarse del partido de los Clinton se enfadará porque ella está de regreso y les está robando su programa. Ella los perseguirá. Justo cuando Trump despejó el campo, la Sra. Clinton derribará a las estrellas Demócratas en ascenso como bolos”, asegura el medio.



Cabe recordar que la ex primera dama de Estados Unidos, en declaraciones con The New York Times, aseguró que piensa en la posibilidad de una futura candidatura presidencial en EE.UU., un puesto para el que consideró estar muy bien calificada, aunque afirmó que la próxima administración deberá esforzarse en mejorar las relaciones internacionales del país.

