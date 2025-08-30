Hombre acabó con la vida de su expareja tras verla con su nuevo novio

Un impactante caso ha desatado la indignación de los ciudadanos, luego de conocerse la noticia del asesinato de Ana Clara Luna, de 31 años, que falleció el viernes por la noche tras dos días en el hospital, a causa de las graves quemaduras en su cuerpo, de entre el 70 % y el 95 %.

El brutal ataque ocurrió la madrugada del miércoles en Argentina, cuando su exnovio, tras verla con su nueva pareja y tener una fuerte discusión, le arrojó un líquido inflamable y la prendió fuego. Este ataque se dio frente a seis testigos.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que Ana Clara corrió envuelta en fuego, antes de caer. Aunque transeúntes lograron apagar las llamas, fue demasiado tarde.

Según medios locales, la víctima tenía hijos con el agresor y había sido amenazada en repetidas ocasiones por él. Sin embargo, la familia ha expresado que no denunció por miedo.

Tras el ataque, Ana Clara fue trasladada de urgencia al Hospital Fleming y luego al Diego Thompson, donde permaneció internada en estado crítico, pero debido a la magnitud del ataque murió.

El presunto femicida fue identificado por las autoridades como Ángel Darío González, de 31 años. Fue capturado horas después del ataque, al día siguiente.

Medios locales aseguran que el sujeto tiene antecedentes penales. Por eso la comunidad exige garantías de seguridad para las mujeres en casos de violencia de género y piden una pena ejemplar para este sujeto.

Uno de los testigos relató que la mujer: “Llegó con quemaduras gravísimas, no había chances de revertir el cuadro”.

Además, versiones extraoficiales han señalado que la pareja venía atravesando momentos difíciles a nivel de convivencia y personal, pues estaba incrementando el consumo de sustancias y vivían en vulnerabilidad.

Además, señalan que la mujer había tenido que entregar a su hijo porque no podía hacerse cargo de él.