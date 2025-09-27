Hombre atacó a mujer en vía pública y dejó nota antes de huir: "Volver a verla”

Un nuevo caso de violencia sexual contra una mujer tiene impactados a los ciudadanos de Nueva York. El brutal hecho ocurrió en la madrugada del pasado martes 16 de septiembre, sobre las 5:30 de la madrugada en plena vía pública.

La víctima, una mujer de 33 años que caminaba sola por la calle, fue interceptada por un exconvicto que la sorprendió, la agredió al golpearla en el rostro y sujetarla del cuello, y la amenazó con matarla si no accedía a sus exigencias. Lo más increíble del caso fue lo que ocurrió luego del ataque, pues según revelaron las autoridades locales, el agresor le entregó su número de teléfono a la víctima en una nota, con la intención de "volver a verla".

Ese detalle fue entregado por la víctima a las autoridades y resultó ser la pieza lave para la pronta acción del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). La mujer logró escapar hasta un local cercano, donde pudo pedir ayuda y llamar a los oficiales.

AFP

El sujeto señalado fue capturado horas después del ataque y enfrenta cargos graves por violación, agresión sexual, asalto agravado, hostigamiento, acoso, entre otros.



Las autoridades señalaron en el reporte oficial que dieron con el paradero del sujeto gracias al rastreo de su número celular. Sin embargo, la mujer y organizaciones de defensa por los derechos de las mujeres han expresado que muchas victimas prefieren no denunciar debido a la culpa, pena o revictimización en las entidades.

Por su parte, la mujer, cuya identidad no ha sido revelada para proteger su seguridad, indicó en medios locales que tiene miedo de salir y que exige garantías de seguridad en los espacios de la ciudad para las mujeres, teniendo en cuenta las crecientes cifras de violencia y abuso.