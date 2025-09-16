Hombre fue herido tras ataque por discusión en carretera: está en coma

Un hombre se encuentra en estado crítico de salud tras ser gravemente golpeado en la cabeza con un bate durante una discusión en la calle en República Dominicana.

El hecho se registró el pasado lunes 15 de septiembre, quedó grabado en videos por cámaras de seguridad y se ha viralizado rápidamente en redes sociales, mostrando la magnitud de la agresión que ha conmocionado a la comunidad.

La víctima fue ingresada al Hospital de Mao, donde el director, Newton Bienvenido Solano García, confirmó su estado y la necesidad de una intervención quirúrgica urgente.

El altercado, según las imágenes que circulan en redes sociales, se desencadenó a raíz de un roce entre un automóvil y una moto, vehículo utilizado comúnmente para el transporte de pasajeros en Valverde.

La situación escaló cuando el conductor de la moto bajó del vehículo con una herramienta mecánica en la mano. Posteriormente, el conducto del carro, quien ya portaba un bate, golpeó a la víctima, provocando su caída inmediata al suelo.

Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles oficiales sobre el hecho ni sobre la identidad de los involucrados, y se desconoce si el agresor fue capturado.

Sin embargo, se ha difundido en medios locales una supuesta declaración del presunto agresor, quien alegaría que actuó en defensa propia. En su versión, afirmó que la víctima lo chocó, lo increpó y se bajó con una "llave Tilson" de forma amenazante.

Este es el video: