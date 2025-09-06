Hombre le quitó la vida al asesino de su madre; crimen quedó en video

Un crimen con tintes de venganza ha generado conmoción en Brasil. El pasado 4 de septiembre, en el barrio Bancários, un joven decidió tomar justicia por su propia mano y asesinó a Nilton Oliveira, de 32 años, señalado de haber participado en el homicidio de su madre años atrás. Todo ocurrió en plena vía pública y quedó registrado por cámaras de seguridad.

El video, que rápidamente circuló en redes sociales, muestra cómo Nilton Oliveira viajaba como pasajero en una motocicleta cuando perdió el equilibrio y cayó al suelo, arrastrando al conductor. En ese momento, otra pareja de motociclistas se acercó y uno de ellos descendió armado con una pistola.

Mientras el conductor de la primera moto huyó del lugar, el joven vengador disparó en varias ocasiones contra Oliveira, incluso en la cabeza, dejándolo tendido en plena calle. Posteriormente, en otras imágenes difundidas se observa que uno de los acompañantes se lastimó un pie al caer y permaneció al otro lado de la calle mientras testigos se acercaban para auxiliarlo.

Minutos después, residentes de la zona intentaron socorrer a Oliveira, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales al momento en que llegaron los servicios de emergencia.

Todo quedó en video: imágenes sensibles

De acuerdo con medios locales, uno de los implicados fue capturado y confesó que el ataque fue una venganza, pues la víctima habría estado involucrada en el asesinato de la madre de su cómplice.