Hombre murió tras caer de una altura de 150 metros mientras intentaba tomarse una selfie

Una jornada de senderismo y contacto con la naturaleza terminó en una tragedia que quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. Un hombre perdió la vida luego de caer desde un acantilado de aproximadamente 150 metros cuando intentaba tomarse una selfie, un hecho que ocurrió frente a decenas de personas que participaban en una excursión y que generó conmoción entre quienes presenciaron el accidente.

El hecho se registró el pasado domingo 28 de junio en el sendero de Pedra do Macaco, uno de los destinos turísticos más visitados del estado de Río de Janeiro, en Brasil. La víctima fue identificada como Caio Rocha Aguiar Arrabal, de 44 años, quien hacía parte del equipo que acompañaba a un grupo de excursionistas para conocer el recorrido, aunque ese día no se desempeñaba como guía principal.

El momento del accidente quedó captado en un video que comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales. En las imágenes se observa a Arrabal ubicado muy cerca del borde del precipicio mientras buscaba un mejor ángulo para una fotografía. Instantes después perdió el equilibrio y cayó al vacío ante la mirada de los turistas que lo acompañaban.

𝐑𝐈́𝐎 𝐃𝐄 𝐉𝐀𝐍𝐄𝐈𝐑𝐎: 𝐔𝐍 𝐆𝐔𝐈́𝐀 𝐌𝐔𝐑𝐈𝐎́ 𝐀𝐋 𝐂𝐀𝐄𝐑 𝐃𝐄𝐒𝐃𝐄 𝐔𝐍 𝐀𝐂𝐀𝐍𝐓𝐈𝐋𝐀𝐃𝐎 𝐃𝐄 𝟏𝟓𝟎 𝐌𝐄𝐓𝐑𝐎𝐒 𝐂𝐔𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐍𝐓𝐀𝐁𝐀 𝐒𝐀𝐂𝐀𝐑𝐒𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐅𝐎𝐓𝐎



Buenos Aires, 30 junio (NA) -- Una jornada de excursión y esparcimiento terminó en… pic.twitter.com/RgrjC8WDmR — Noticias Argentinas (@NAagencia) June 30, 2026

De acuerdo con el portal brasileño G1, Caio Arrabal participaba en la caminata como apoyo logístico y estaba familiarizándose con la ruta, ya que era la primera vez que realizaba ese trayecto. El medio también indicó que todavía no contaba con la licencia oficial para ejercer como guía turístico, por lo que se encontraba en proceso de preparación junto al equipo encargado de las excursiones.



Según testigos, el hombre decidió aprovechar la caminata para registrar con una fotografía su primera experiencia en ese sendero. Sin embargo, cuando intentó acomodar su posición cerca del borde del acantilado, perdió la estabilidad. En el video se aprecia que trató de girar su cuerpo para descender de frente por la pendiente, pero no logró recuperar el equilibrio y terminó precipitándose desde una altura cercana a los 150 metros.

Las personas que integraban el grupo observaron el accidente sin poder hacer nada para evitarlo. La caída fue mortal debido a la profundidad del barranco, mientras que las imágenes del hecho despertaron múltiples reacciones en redes sociales y reabrieron el debate sobre los riesgos de buscar fotografías en lugares de alta peligrosidad.

Tras conocerse la noticia, familiares y amigos expresaron su tristeza a través de redes sociales. Uno de los mensajes más emotivos fue el publicado por su hermano, Tairo Arrabal, quien aseguró en Instagram que Caio falleció a causa de un accidente "mientras hacía lo que más le gustaba", recordándolo como una persona apasionada por la naturaleza y las caminatas.