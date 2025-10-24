Hombre perdió control del auto y arrolló a madre con sus hijos: todo quedó en video

En video de una cámara de seguridad quedó captado el momento en que se dio un grave accidente de tránsito en el sector de La Matanza en Argentina, cuando un conductor se arrolló a una madre acompañada de sus dos pequeños en plena vía pública.

El hecho se dio este 24 de octubre en horas de la tarde, el conductor que, según autoridades, tendría tan solo 19 años, perdió el control de carro porque al parecer perdió los frenos, atropelló a una mujer y a sus dos hijos, un adolescente de 12 años y una nena de 7, en una esquina de la localidad bonaerense.

Varios vecinos del sector que se encontraban en el punto ayudaron a mover el vehículo para auxiliar a los menores afectados por este accidente, quienes rápidamente fueron trasladados a centros médicos para conocer la gravedad de las lesiones de este choque.

Hombre perdió control del auto y arrolló a madre // Foto: TN

"Las fuentes policiales informaron que Agustín Britez, de 19 años, perdió el control del auto y embistió a la mujer y a los nenes que esperaban en la esquina. Inmediatamente, el conductor se bajó del VW Polo gris y auxilió a las víctimas. Un bombero que pasaba por el lugar también se detuvo para brindar los primeros auxilios", informaron del medio local TN sobre lo sucedido en el momento del accidente.



De acuerdo con el informe de autoridades, las víctimas sufrieron politraumatismos y fueron llevados al hospital Simplemente Evita y, por fortuna, quedaron fuera de peligro con lesiones menores pese al fuerte choque que se vio en el video de la cámara de seguridad en la zona.

Por ahora, pese a que se ha dicho que se quedó sin frenos, las autoridades no han corroborador dicha información y esperan dar pronto más detalles de lo sucedido. Pero el carro quedó bajo custodia y el conductor en seguimiento en caso de ser requerido más adelante.