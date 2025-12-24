Hombres acabaron con la vida de un sujeto y dejaron misterioso mensaje: "El próximo"

Un nuevo hecho de sicariato se registró en la noche del viernes 19 de diciembre de 2025 en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, en Paraguay. La víctima fue identificada como Alfredo Pereira Rivarola, de 40 años, oriundo de Coronel Oviedo, quien fue asesinado con un arma de fuego alrededor de las 11:00 de la noche.

El ataque ocurrió en el patio de una vivienda que el hombre administraba, cuando se disponía a descargar objetos de su camioneta.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, el agresor llegó al lugar a bordo de una motocicleta en compañía de otro sujeto. Tras descender del vehículo, el atacante llamó a la víctima desde el exterior del inmueble y, luego de una breve conversación, abrió fuego en varias ocasiones.

Pereira Rivarola falleció en el lugar, mientras que los responsables huyeron inmediatamente del sitio. El crimen quedó registrado en cámaras de seguridad del sector, las cuales están siendo analizadas por las autoridades y han sido ampliamente difundidas en redes sociales.



Este es el video

Nuevo sicariato sacude Pedro Juan Caballero.



Un hombre de 40 años fue asesinado a tiros por un sicario dentro de una vivienda del barrio Defensores del Chaco. La víctima, identificada como Alfredo Pereira Rivarola, fue sorprendida mientras cargaba pertenencias en un furgón.



En… pic.twitter.com/uRKQjPbAoa — AhoraPy (@Ahora_Py) December 20, 2025

Durante la inspección técnica, las autoridades hallaron cuatro casquillos calibre 38 y un papel con un mensaje amenazante que decía: “Tú eres el próximo”, lo que ha despertado la atención de los investigadores.

Familiares del hombre señalaron, en entrevista con medios locales, que el sujeto no había recibido ningún tipo de amenazas ni tenía problemas con otras personas.

Publicidad

Por ahora, las autoridades solicitan el apoyo de la comunidad para recolectar información que permita identificar a los responsables y dar con su paradero.

Cabe recordar que este caso se suma a una serie de sicariatos ocurridos en el sector en los últimos meses, en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país.