Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Hombres acabaron con la vida de un sujeto y dejaron misterioso mensaje: "El próximo"

Tras descender del vehículo, el atacante llamó a la víctima desde el exterior del inmueble y, luego de una breve conversación, abrió fuego en varias ocasiones.

Foto: captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de dic, 2025

